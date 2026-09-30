Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, Медет Жумабаевич Искаков назначен руководителем управления культуры, архивов и документации Актюбинской области.

Медет Искаков родился в 1983 году в Западно-Казахстанской области. Имеет высшее образование. В 2004 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «Музыка», в 2015 году — Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве преподавателя домбры в Мартукской детской школе искусств имени К. Медетова.

В 2003–2004 годах работал организатором культурно-массовых мероприятий в республиканском молодежном лагере «Окжетпес». В 2004–2016 годах занимал должности преподавателя домбры и музыки, заместителя директора по воспитательной работе, директора Мартукской детской школы искусств имени К. Медетова.

В 2016–2021 годах работал акимом Каратогайского сельского округа Мартукского района, руководителем отдела культуры и развития языков Мартукского района, заместителем акима Мартукского района.

В 2021–2022 годах возглавлял управление по развитию языков Актюбинской области. В 2022–2023 годах занимал должность акима района «Алматы» города Актобе.

С 2023 года по 28 сентября 2026 года занимал должность акима Мартукского района.