В Актобе изменится адрес дежурного ЦОНа

С 1 октября дежурный ЦОН в Актобе будет работать по новому адресу. Об этом сообщает Актюбинский областной филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

По дежурному графику будет работать ЦОН №2 города Актобе по адресу: проспект Санкибай батыра, 249.

В то же время ЦОН №3, расположенный по адресу: жилой массив Каргалы, дом 10/10, помещение 3, переходит на обычный график работы. Отделение будет принимать граждан по будням с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Дежурные ЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед, а в субботу — с 9:00 до 13:00.

Адрес дежурного специализированного ЦОНа остается без изменений: микрорайон Алтын Орда, 21Б.

СпецЦОН работает с понедельника по пятницу до 18:00, выдача готовых документов осуществляется до 20:00. В субботу прием граждан ведется с 9:00 до 12:00, выдача готовых документов — до 13:00.

Актюбинский областной филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рекомендует учитывать график работы отделений при планировании посещения ЦОНов.