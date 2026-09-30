В Актюбинской области для развития малой авиации планируется приобрести самолеты L-410

Вопросы поставки самолетов аким области Асхат Шахаров обсудил в ходе встречи с руководством чешской компании Omnipol Defence a.s. Председатель Совета директоров Артем Мовсесян рассказал о возможностях компании в сфере подготовки специалистов и оснащения аэропортовой инфраструктуры.

По словам главы региона, сейчас совместно с Фондом развития промышленности прорабатываются вопросы финансирования проекта.

«Мы работаем над проектом по развитию малой авиации в области. Сейчас для нас важно последовательно решить вопросы поставки воздушных судов, подготовки специалистов и создания необходимой инфраструктуры. Это позволит обеспечить практическую реализацию проекта и наладить региональное авиасообщение», - отметил Асхат Шахаров.

Глава региона также рассказал о работе по развитию аэропортовой инфраструктуры. В частности, уже начата конкурсная процедура по строительству аэропорта в Шалкаре.

В свою очередь, представители Omnipol подтвердили готовность принять участие в подготовке летного и технического состава. Речь шла и о подготовке наземного оборудования, необходимого для эксплуатации самолетов.

Председатель Совета директоров Omnipol Defence a.s. Артем Мовсесян отметил, что в структуре холдинга работает отдельное направление Omnipol Airports, специализирующееся на инфраструктуре малых и средних аэропортов. Компания готова предложить решения по светосигнальному оборудованию, системам управления воздушным движением и навигации.

Самолеты L-410 уже эксплуатируются в Казахстане. В частности, два воздушных судна L 410 UVP-E20 с 2023 года базируются в Актобе и используются Военным институтом Сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова. Еще четыре самолета L 410 NG находятся в эксплуатации АО «Казавиаспас».

L-410 – это турбовинтовой самолет вместимостью до 19 пассажиров, предназначенный для перевозок на небольших и средних расстояниях. Самолеты этого типа могут эксплуатироваться на аэродромах с относительно короткими взлетно-посадочными полосами, что имеет значение для развития сети местных аэропортов.

Фотографии самолетов взяты с сайта www.omnipolgroup.cz.