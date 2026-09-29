Социальные объекты Актюбинской области начнут подключать к отоплению с 2 октября

Вопрос готовности региона к предстоящему отопительному периоду рассмотрели на совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулан Айтбаев, основные мероприятия, необходимые для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, выполнены. Приведены в рабочее состояние тепловые, электрические, водопроводные и канализационные сети, проверены котельные и оборудование.

Отдельное внимание уделено топливу. Бюджетные организации полностью обеспечены углем и дизельным топливом. Запасов достаточно для обеспечения потребностей социальных объектов.

Стабильными остаются и поставки бытового угля для населения. Очередные партии поступают железнодорожным транспортом, реализация топлива ведется в плановом режиме. По информации управления, дефицита угля на сегодняшний день нет.

К отопительному сезону готовы основные коммунальные предприятия региона.

На Актюбинской ТЭЦ проверено основное оборудование, обеспечены необходимые объемы газа и предусмотрено резервное топливо. Предприятие сможет поддерживать требуемые параметры теплоснабжения в течение сезона.

В Aqtobe su-energy group завершены ремонтные работы на котельных и тепловых сетях. Предприятие обеспечило необходимые условия для бесперебойной подачи тепла и воды потребителям.

В «Энергосистеме» приведены в нормативное состояние электрические сети и оборудование, обеспечивающие надежность электроснабжения в осенне-зимний период.

Готов к отопительному сезону и жилой фонд. В многоквартирных домах проверены внутридомовые системы отопления, инженерные сети и оборудование. На объекты оформлены паспорта и акты готовности.

Для устранения аварийных ситуаций сформированы специальные бригады. Они обеспечены техникой и необходимыми материалами, дежурство ведется круглосуточно.

Таким образом, регион располагает необходимыми ресурсами для начала отопительного сезона. Со 2 октября социальные объекты начнут подключать к теплоснабжению. Подача тепла и прохождение отопительного сезона будут находиться на постоянном контроле.

«Главное сейчас – обеспечить жителям комфортные условия в осенне-зимний период. Все коммунальные службы должны работать слаженно и оперативно реагировать на обращения граждан. Особое внимание необходимо уделить тем участкам, где в прошлом возникали проблемы. Недопустимо, чтобы из-за отсутствия необходимых ресурсов люди оставались без тепла. Руководители соответствующих организаций должны лично контролировать ситуацию и своевременно принимать необходимые меры», - поручил глава региона.