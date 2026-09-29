3 и 4 октября в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Актюбинской области.

Ярмарка пройдет на площадке по адресу: шоссе Каркаралы, 1 (Ипподром). В мероприятии примут участие более 20 сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности из 12 районов области и города Актобе.

Жителям и гостям столицы будет представлен широкий ассортимент продукции, произведенной в Актюбинской области: мясо и мясные изделия, молочная продукция, картофель и овощи, яйца, рыба, колбасные изделия, мука и макаронные изделия, кондитерская продукция, безалкогольные напитки, консервы и другие товары. Общий объем продукции, который будет доставлен на ярмарку, составит более 200 тонн.

В частности, будет представлено: мясо всех видов – 75 тонн; картофель и овощи – 44,4 тонны; молочная продукция – 11,7 тонны; мука и мучные изделия – 11 тонн; колбасные изделия – 7,1 тонны; безалкогольные напитки – 5 тонн; рыба – 3,5 тонны; кондитерские изделия – 2,4 тонны; консервированная продукция – 2,3 тонны; талкан и продукция из проса – 1,4 тонны; куриные яйца – 24 тысячи штук; другие виды продукции – 25,5 тонны.

Цены на продукцию будут на 15–20% ниже рыночных цен в Астане.

На ярмарке свою продукцию представят ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Среди них – ТОО «Айс+», ТОО «Агрофирма Тау», ТОО «Жана-Әлжан диірмен комбинаты», ТОО «Рамазан», ТОО «СПК «Айбек», ТОО «Степное», ТОО «Рокос», ТОО «Изет Грин Хаус», ТОО «Гринхаус Казахстан», ТОО «Глобал Мастер Групп» и другие.

Отдельное место в ассортименте займут традиционные продукты.

Крестьянские хозяйства «Шыңғыс», «Абылай», сельскохозяйственный производственный кооператив «Шекшек Ата» и другие производители представят кумыс, шубат и козье молоко.

Также посетителям предложат переработанную продукцию, произведенную в рамках программы «Ауыл аманаты». Кроме того, в целях обеспечения безопасности мясной продукции, поставляемой на ярмарку, специалистами управления ветеринарии Актюбинской области осуществляется ветеринарный контроль за процессом убоя животных, проверяется соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиям и оформляются необходимые ветеринарные документы.

30 сентября из Актюбинской области в Астану отправится автоколонна с сельскохозяйственной продукцией для участия в ярмарке.

Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить ярмарку и приобрести качественную продукцию, произведенную сельхозтоваропроизводителями Актюбинской области, по доступным ценам.