В Актобе прошел областной семинар «Тұғырлы тіл. Зерделі ұлт. Өркениетті қоғам»

В рамках Дня языков народа Казахстана состоялось мероприятие, основной темой которого стала идея «Читающей нации», предложенная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе семинара обсуждались вопросы расширения сферы применения государственного языка, развития культуры чтения, новых возможностей обучения языкам, а также потенциала казахского языка в эпоху искусственного интеллекта.

«Сегодня применение казахского языка в обществе расширяется, растет сфера его использования. Это общая для всех нас радость. Теперь наша задача - сохранить этот темп и продолжить увеличивать использование государственного языка в повседневной жизни», - отметил заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан на открытии семинара.

О новых направлениях в обучении языкам рассказала директор «Центра обучения языкам» Гульсайран Толегенова. Она остановилась на работе курсов казахского языка, организуемых в центре, и отметила, что для создания комфортных условий для изучающих язык активно используются современные цифровые возможности.

Одним из новых проектов центра стала презентация Telegram-бота. С помощью цифрового инструмента пользователи могут самостоятельно изучать казахский язык, выполнять различные задания и получать доступ к учебным материалам. Особенность проекта заключается в том, что процесс изучения языка стал более доступным благодаря использованию популярного в повседневной жизни мессенджера.

Гульсайран Толегенова также сообщила, что данное приложение получило высокую оценку на международном уровне. По ее словам, проект был признан одним из трех лучших приложений в рамках оценки, проводимой под эгидой ООН.

На встрече поэтесса Гулимай Абишкызы затронула вопросы взаимосвязи языка и литературы, а также значение чтения книг для расширения кругозора человека. Руководитель книжного клуба «Шанырак» Гульнур Есенкулова поделилась опытом работы по формированию культуры чтения.

В ходе семинара также были отмечены заслуги специалистов, работающих в области языкознания и науки. Группа специалистов была награждена благодарственными письмами акима области и наградами Министерства науки и высшего образования.

Кроме того, были награждены победители конкурсов, организованных по следующим номинациям: «Менің өлеңім, менің әлемім», «Ойдан туған оралым», «Болашақ ЖИ көзімен», «Тілдарын», «Тарих сөйлеген тағылымды өлке», «Мемлекеттік тіл жаршысы», «Үздік оқыту формуласы», «Үздік жарнама аудармашысы», «Қазақтілді цифрлық энциклопедияны толықтырушы», «Шұрайлы тілдің шырайы».