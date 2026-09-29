Урожайность зерновых в Актюбинской области выросла на треть

В Актюбинской области уборочная кампания вышла на завершающий этап. Аграрии региона уже убрали 92,6 процента посевных площадей зерновых и собрали 562 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составила 14,2 центнера с гектара против 10,6 центнера годом ранее.

Таким образом, урожайность зерновых в регионе увеличилась примерно на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации областного управления сельского хозяйства, одним из факторов, обеспечивших проведение кампании, стали меры государственной поддержки аграриев. Хозяйствам предоставляются льготное кредитование и субсидирование, что позволяет обновлять технику и укреплять производственную базу.

В текущем году сельхозтоваропроизводители приобрели 843 единицы сельскохозяйственной техники. Обновление машинно-тракторного парка позволяет хозяйствам своевременно проводить полевые работы и сокращать сроки уборки.

Отдельное внимание уделяется обеспеченности хозяйств горюче-смазочными материалами. Необходимые объемы ГСМ доводятся до сельхозтоваропроизводителей для бесперебойного проведения уборочных работ.

При этом уборка зерновых культур еще продолжается. Параллельно хозяйства приступили к уборке масличных культур, картофеля и овощей. Вопрос обеспеченности зернохранилищами также находится на контроле. По данным управления сельского хозяйства, имеющихся мощностей достаточно для размещения собранного урожая.

На завершающем этапе перед районами стоит задача не допустить потерь и завершить уборочную кампанию в установленные сроки.

Аким области Асхат Шахаров поручил руководителям районов оперативно решать возникающие у сельхозтоваропроизводителей вопросы и одновременно начать подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.

В частности, необходимо своевременно сформировать семенной фонд и провести осенние полевые работы.

«Сейчас важно сохранить темп работы и не допустить потерь на завершающем этапе. Ответственные руководители должны понимать, что результат уборочной кампании – это не только собранный урожай, но и своевременная подготовка хозяйств к следующему сезону», — подчеркнул Асхат Шахаров.