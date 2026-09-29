В Актюбинской области небольшой проект, начатый в рамках программы «Ауыл аманаты», за год превратился в семейное дело. Гульнар Елеусизова начала с теплицы площадью шесть соток, а сегодня расширила хозяйство до 12 соток. В теплицах выращивают томаты и огурцы — всего около 3 тысяч растений.

Несколько лет Гульнар думала о том, чтобы заняться выращиванием овощей и открыть собственное дело в родном селе. Однако отсутствие стартового капитала не позволяло воплотить планы в жизнь.

В 2024 году она узнала о программе «Ауыл аманаты», разработала бизнес-план и подала заявку оператору программы в Актюбинской области — АО «СПК «Актобе». Проект получил поддержку, после чего семья построила первую теплицу.

«Мы узнали о программе «Ауыл аманаты» и решили воспользоваться этой возможностью. Разработали бизнес-план и подали заявку. После одобрения проекта построили первую теплицу. Для нас это было новое направление, поэтому многому пришлось учиться», — рассказывает Гульнар Елеусизова.

В первый год на шести сотках высадили 1 500 кустов томатов. Постепенно продукция стала пользоваться спросом среди жителей села, и семья решила расширить производство.

Позже сельчане начали интересоваться и огурцами. Тогда предпринимательница решила увеличить хозяйство и высадила еще 1 500 кустов огурцов.

Сегодня общая площадь теплиц составляет 12 соток. Здесь выращивают томаты и огурцы. Температура поддерживается на уровне около 25–26 градусов. Посадка и сбор урожая проводятся два раза в год.

Следующую посадочную кампанию семья планирует начать в январе.

«Постепенно мы набрались опыта. Сейчас уже хорошо знаем, как ухаживать за растениями. Главное — есть спрос на нашу продукцию. Поэтому хотим и дальше развивать хозяйство», — говорит Гульнар.

Сегодня в тепличном хозяйстве вместе с Гульнар работают ее супруг и четверо детей. Так дело, которое когда-то было лишь планом, постепенно стало общим семейным бизнесом.

История Гульнар Елеусизовой показывает, как небольшая инициатива при наличии поддержки может постепенно перерасти в устойчивое семейное дело: хозяйство, начавшееся с одной теплицы на шести сотках, за короткое время увеличилось вдвое.