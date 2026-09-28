В управлении сельского хозяйства – новый глава

Распоряжением акима области и по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы новым руководителем управления сельского хозяйства региона назначен Асылхан Сержанович Абтиев.

Асылхан Абтиев родился в 1978 году в Мартукском районе. Имеет высшее образование. В 1999 году окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности «Агрономия».

Трудовую деятельность начал в 2000 году агрономом-учетчиком крестьянского хозяйства «Мамыр».

С 2001 по 2005 год служил в органах внутренних дел Актюбинской области.

Значительная часть его профессиональной деятельности связана с аграрной сферой региона. В 2005–2024 годах он работал в управлении сельского хозяйства Актюбинской области, последовательно занимая должности ведущего и главного специалиста отдела растениеводства, руководителя отдела, а также заместителя руководителя управления.

В 2024–2025 годах Асылхан Абтиев возглавлял Актюбинскую областную территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Также занимал должность заместителя руководителя Алматинской городской территориальной инспекции.

С декабря 2025 года до нового назначения Асылхан Абтиев руководил Атырауской областной территориальной инспекцией Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.