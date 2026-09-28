В Актюбинском областном управлении по развитию языков – новый руководитель

Распоряжением акима области и по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Алтынай Юнисовна Юнисова назначена руководителем управления по развитию языков Актюбинской области.

Алтынай Юнисова – специалист с многолетним опытом работы в сферах государственного управления, культуры, языковой политики и общественно-политической деятельности.

Родилась в 1977 году в Шалкарском районе Актюбинской области. Имеет высшее образование. В 2000 году окончила Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Культурно-досуговая работа, организация художественного творчества», в 2001 году – Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности «Казахский язык и литература».

Трудовую деятельность начала в 1994 году в качестве диктора Актюбинской областной телерадиокомпании. Позже работала старшим редактором информационной программы «Арна», методистом Актюбинского областного дома народного творчества.

В 1999–2008 годах работала ведущим и главным специалистом в департаменте внутренней политики Актюбинской области по направлениям работы с религиозными организациями и молодежью. В 2008–2010 годах работала в отделе по работе с молодежью управления внутренней политики.

В 2010–2012 годах работала в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих по Актюбинской области.

В 2012–2017 годах занимала должность руководителя отдела искусства и историко-культурного наследия управления культуры, архивов и документации Актюбинской области.

В 2017–2020 годах возглавляла отдел культуры и развития языков города Актобе.

С октября 2020 года и до настоящего времени занимала должность руководителя управления культуры, архивов и документации Актюбинской области.