Нуржан Максатов назначен акимом Мартукского района

Нуржан Султангалиевич Максатов родился в 1992 году в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Имеет высшее образование: в 2014 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «Финансы», в 2018 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2014 году в качестве инспектора по делопроизводству управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

В 2014–2020 годах работал главным специалистом отдела индустриально-инновационного развития, главным специалистом отдела индустриального развития, а также руководителем отдела управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

В 2020–2022 годах занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, а с декабря 2022 года – должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.