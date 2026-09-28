Аким области Асхат Шахаров представил активу Мартукского района нового акима

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами Мартукского районного маслихата распоряжением акима области на должность акима района назначен Нуржан Султангалиевич Максатов, ранее занимавший должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования области.

На встрече с активом аким области обозначил основные задачи перед новым руководством района, акцентировав внимание на эффективном использовании социально-экономического потенциала территории, развитии сельского хозяйства и повышении качества жизни населения.

«Мартукский район – один из важных районов области. Главная задача – в полной мере использовать его потенциал и повысить благосостояние жителей. Для этого необходимо системно работать по каждому направлению и поддерживать прямую связь с населением», - сказал Асхат Шахаров.

В первую очередь аким области обратил внимание на обеспечение чистоты населенных пунктов, систематизацию работы в рамках программы «Таза Қазақстан» и вопросы благоустройства. Кроме того, поручено усилить работу по укреплению принципа «Закон и порядок», профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

Особое внимание уделено повышению экономической активности района. Отмечена необходимость активизировать инвестиционные проекты, ускорить строительные и инфраструктурные работы, а также проводить конкретную работу по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Необходимо индивидуально работать с каждым инвестором и создавать благоприятные условия для предпринимателей. Приоритет следует отдавать проектам, направленным на создание новых рабочих мест и развитие местной экономики», - отметил аким области.

Сельское хозяйство является одним из основных направлений экономики района. В связи с этим поручено эффективно использовать производственные мощности, развивать животноводство и обеспечить активное участие хозяйств в государственных программах поддержки.

Также поднят вопрос возвращения неиспользуемых орошаемых земель в сельскохозяйственный оборот. Акимату района поручено совместно с соответствующими учреждениями решить вопросы, связанные с оросительными системами, и обеспечить эффективное использование сельскохозяйственных угодий.

На контроле также будет находиться обновление материально-технической базы ветеринарной службы и усиление работы ветеринарных пунктов в сельских населенных пунктах.

Отдельное внимание уделено эффективному использованию земельных ресурсов. В отношении земельных участков, которые не используются либо не осваиваются в соответствии с их целевым назначением, будут приниматься меры в соответствии с законодательством для их возврата в сельскохозяйственный оборот.

Асхат Шахаров поручил оперативно и качественно рассматривать обращения жителей района, регулярно выезжать в сельские округа и вести непосредственную работу с населением.

«Развитие Мартукского района зависит не только от работы акимата. Только при совместной работе акимата района, акимов сельских округов, депутатов маслихата, предпринимателей, ветеранов и актива района можно добиться конкретных результатов. Главные критерии – качество жизни населения и доверие жителей», - сказал аким области.

Сложивший полномочия акима района Медет Искаков поблагодарил жителей за совместную работу и пожелал успехов новому руководителю района.

В свою очередь, новый аким района Нуржан Максатов заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие, обеспечить социально-экономическое развитие Мартукского района и качественно выполнять поставленные задачи.

Также ветераны района выразили свои пожелания новому руководству.