Перед новым акимом Иргизского района поставлены новые задачи

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами Иргизского районного маслихата распоряжением акима Актюбинской области Рустем Баймурзаевич Утешов назначен акимом Иргизского района и с сегодняшнего дня приступил к исполнению своих обязанностей.

Нового руководителя района активу представил аким области Асхат Шахаров.

В ходе встречи глава региона остановился на социально-экономических показателях района и обозначил основные задачи, стоящие перед новым акимом.

«Иргиз – район с богатым историко-культурным наследием и высоким природным потенциалом. Основная цель нашей сегодняшней рабочей поездки – проанализировать проделанную работу, определить вопросы, требующие решения, и обозначить дальнейшие направления развития района. Главная задача – эффективно использовать имеющиеся возможности, обеспечить устойчивое развитие Иргизского района и повысить благосостояние жителей», – сказал Асхат Шахаров.

За январь–август 2026 года в районе сформировалась положительная динамика по ряду основных социально-экономических показателей. Объем промышленного производства составил 115%, ввод жилья – 103,9%, розничная торговля – 120,7%, строительные работы – 134,3%.

Вместе с тем показатель в сельском хозяйстве составил 99,5%, инвестиции – 54%, оптовая торговля – 68,5%. Аким области поручил принять конкретные меры по повышению низких показателей и обеспечить полное выполнение плановых показателей.

Асхат Шахаров подчеркнул необходимость максимально использовать экономический потенциал Иргизского района.

В частности, в рамках программы «Ауыл аманаты» жителям района выдан 151 займ на сумму 837,1 млн тенге. Теперь необходимо обеспечить, чтобы выделенные средства были направлены на развитие реального производства и создание новых рабочих мест. Глава региона отметил необходимость развития птицеводства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Большие возможности имеются и для формирования мясного кластера. В Иргизском районе сосредоточено 7% крупного рогатого скота области – 31,4 тыс. голов. Однако на территории района нет ни одного предприятия по переработке мяса. В связи с этим поставлена задача привлечь инвестиции в перерабатывающее производство и сформировать производственную цепочку, которая позволит выпускать готовую продукцию и поставлять ее в другие регионы.

Особое внимание уделено вопросу продовольственной безопасности. Району также необходимы тепличные комплексы и овощехранилища. Для района, расположенного в 454 километрах от областного центра, этот вопрос имеет особое значение. Поэтому необходимо развивать местное производство и повышать уровень обеспечения населения основными продуктами питания.

Одной из главных задач нового акима определено решение вопроса 815 граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Для этого необходимо активизировать работу по подведению инженерной инфраструктуры.

С учетом природного потенциала Иргиза особое внимание уделено и развитию экологического туризма.

Поставлена задача разработать конкретную дорожную карту и внести предложения по эффективному использованию возможностей государственного природного резервата «Ыргыз-Торгай».

Кроме того, даны конкретные поручения по улучшению состояния автомобильных дорог, завершению проектов дорожного строительства в установленные сроки, обеспечению населенных пунктов ветеринарными пунктами, укреплению материально-технической базы районной больницы, разработке проектно-сметной документации полигона твердых бытовых отходов.

Есть вопросы, требующие решения, и в сфере водных ресурсов. Из 14 гидротехнических сооружений, расположенных на территории района, 8 находятся в неудовлетворительном состоянии. Поручено разработать конкретный план по их поэтапному ремонту и восстановлению.

В сфере озеленения в 2026 году в запланированном объеме высажено 5 270 деревьев. Следующая задача – сформировать в населенных пунктах 10 гектаров зеленых зон, определить их границы, провести инвентаризацию существующих зеленых насаждений и контролировать приживаемость саженцев.

Аким области также подчеркнул необходимость постоянного контроля за работой в рамках программы «Таза Қазақстан». Благоустройство территории района, соблюдение санитарной чистоты, озеленение и повышение благоустроенности населенных пунктов должны проводиться системно.

Кроме того, в рамках реализации принципа «Закон и порядок» отмечена необходимость усилить работу по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений и повышению культуры соблюдения жителями требований законодательства.

«Главная задача – повысить благосостояние жителей, создать новые рабочие места, обеспечить занятость населения, улучшить социальное положение и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие района», – сказал Асхат Шахаров. Он поручил новому акиму взять обозначенные задачи на личный контроль и обеспечить их качественное и своевременное выполнение.

В завершение встречи председатель Совета ветеранов района Мирхан Дуанбеков и ветеран Нуркас Сарсенбайулы выразили благодарность Нурлану Кызбергенову за проделанную работу на посту акима Иргизского района, который руководил районом, выразили доверие новому руководителю Рустему Утешову и пожелали ему успехов в дальнейшей работе.