Учреждение №8 открыло двери для предпринимателей

Департаментом уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области организован «День открытых дверей» для представителей предпринимательского сообщества на базе учреждения №8. Основное внимание в рамках мероприятия было уделено вопросам создания новых производств и дополнительных рабочих мест для осуждённых.

На сегодняшний день в учреждении функционируют 22 субъекта малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность по различным направлениям: изготовление кожаных изделий, брусчатки, теплофасада, резиновых изделий, рыбной продукции, а также деятельность ателье. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество производств увеличилось на 10.

Предприниматели ознакомились с промышленной зоной учреждения, действующей инфраструктурой, а также новыми ангарными и модульными зданиями, которые могут быть использованы для размещения производственных объектов. В рамках развития производственной базы также открыты новый производственный цех и теплица для выращивания грибов. Участникам представили условия размещения производств, возможности взаимодействия с учреждением и перспективы реализации новых проектов.

Отдельное внимание в ходе встречи уделено вопросам трудовой занятости. Официальная работа позволяет осуждённым получать профессиональные навыки и трудовой опыт, формировать ответственность и дисциплину. В дальнейшем это может стать важной основой для трудоустройства и адаптации после освобождения.

Работа по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса будет продолжена. Основная цель — расширение производственных возможностей учреждения, создание дополнительных рабочих мест и повышение уровня трудовой занятости осуждённых.

Проведённый «День открытых дверей» стал площадкой для конструктивного диалога между представителями УИС и бизнеса, а также обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.