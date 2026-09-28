В Актобе 100 детей получают специальную поддержку в центре «Қамқорлық»

В Актобе специальную поддержку получают 100 детей с инвалидностью и ментальными нарушениями в центре оказания специальных социальных услуг «Қамқорлық».

Центр открылся в 2024 году. Здесь в условиях полустационара получают услуги дети в возрасте от 1,5 до 18 лет. В настоящее время 100 детей посещают центр в две смены.

Для каждого ребенка предусмотрен индивидуальный подход. Для развития способностей и социальной адаптации детей проводятся занятия по лечебной физкультуре, робототерапии, АВА-терапии, арт-терапии, сенсорной интеграции и музыкальной терапии.

В центре работают швейная, гончарная и столярная мастерские, где дети развивают творческие и трудовые навыки. Также функционируют проекционный и сенсорный кабинеты.

Комплексную поддержку детям оказывают невролог, психиатр, психолог, реабилитолог, массажист, логопед и дефектолог. Специалисты подбирают необходимые виды услуг с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка.

В «Қамқорлық» специальные социальные услуги предоставляются по восьми направлениям: социально-бытовое, медицинское, психологическое, педагогическое, трудовое, культурное, экономическое и правовое сопровождение.

Материально-техническая база центра оснащена современным оборудованием. Проект полностью профинансирован фондами «Самрук-Қазына» и «Қазақстан халқына».

Работа центра «Қамқорлық» направлена на раскрытие потенциала детей с особыми потребностями, формирование у них навыков самостоятельной жизни и адаптацию в обществе.