Актюбинский спортсмен Ерлик Сертай — чемпион Азиатских игр!

На проходящих в Японии XX летних Азиатских играх мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.

В финале казахстанские фехтовальщики встретились со сборной Южной Кореи и одержали победу. Таким образом, мужская сборная Казахстана спустя 24 года вновь завоевала золото Азиатских игр.

В составе национальной сборной Казахстана, завоевавшей золотую медаль Азиатских игр, выступил спортсмен Актюбинской области Ерлик Сертай. Вместе с ним команду представили Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов.

На пути к финалу сборная Казахстана в 1/8 финала победила Катар со счётом 45:27, в четвертьфинале — Сингапур 45:36, а в полуфинале — Гонконг 45:34.

Отметим, что в этом году Ерлик Сертай в составе сборной Казахстана также стал чемпионом мира в командных соревнованиях.

Теперь наш спортсмен добавил к своим достижениям и титул чемпиона Азиатских игр.

Поздравляем Ерлика Сертая и сборную Казахстана с яркой победой на Азиатских играх!