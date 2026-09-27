В Казахстане открыто 274-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Ақкемер Мугалжарского района Актюбинской области в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» открыт пожарный пост. Новый пост обеспечит безопасность жителей трёх населённых пунктов, в которых проживает около 2 000 человек, и позволит оперативно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации.

Новый пост обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием, полностью укомплектован для несения службы: здесь имеется пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, которые передал МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах, обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысить безопасность жителей сельской местности.