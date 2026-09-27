Уроженка Актобе — среди пилотов «Казавиаспаса»

24-летняя Замира Мухамедьярова — одна из немногих девушек-пилотов в Казахстане, управляющих вертолётом Ми-8 в составе АО «Казавиаспас» МЧС РК.

Замира родилась и выросла в Актобе. Интерес к авиации у неё появился ещё в подростковом возрасте. После окончания школы она поступила в Академию гражданской авиации и выбрала профессию пилота вертолёта.

За время обучения девушка освоила практику управления воздушным судном, а к окончанию академии имела 155 часов налёта. Учёбу завершила с красным дипломом, после чего начала профессиональную карьеру в авиации.

Сегодня, хотя Замира работает в Восточно-Казахстанской области, она принимает участие в выполнении важных задач в различных регионах нашей страны: тушит природные пожары, проводит поисково-спасательные работы, а также выполняет санитарные рейсы, доставляя в областные центры детей, пожилых людей и пострадавших, которым необходима срочная медицинская помощь.

Замира отмечает, что в авиации нет разделения по полу — все пилоты проходят одинаковые испытания, медицинские комиссии и несут одинаковую ответственность за безопасность полёта.

История молодой актюбинки — пример того, как целеустремлённость, знания и любовь к выбранному делу позволяют воплотить в жизнь даже самые смелые мечты.