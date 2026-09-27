Бронзовый призёр Азиатских игр Нурканат Ажиканов прибыл в Актобе

В Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой состоялась торжественная встреча бронзового призёра XX летних Азиатских игр, каратиста Нурканата Ажиканова.

На Азиатских играх, прошедших в японских городах Аити–Нагоя, наш земляк завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по каратэ WKF в весовой категории до 75 кг.

В поединке за третье место он одержал уверенную победу над представителем Филиппин А. Батиканом со счётом 10:1.

В аэропорту спортсмена встретили представители спортивной общественности, родные, близкие и болельщики, поздравив его с успешным выступлением.

Нурканат Ажиканов — уроженец города Актобе, мастер спорта Республики Казахстан международного класса и член национальной сборной.

Тренер спортсмена — Ерик Айтмагамбетов.

Поздравляем Нурканата Ажиканова и его тренера Ерика Айтмагамбетова с бронзовой медалью Азиатских игр!