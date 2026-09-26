Актюбинцы, отмеченные за многолетний труд, награждены в столице

Люди труда, которые своим ежедневным трудом создают благополучие вокруг себя и вносят весомый вклад в развитие страны, были удостоены почестей в столице. В преддверии Дня труда государственные награды получили специалисты, посвятившие любимому делу 30, 40 и более 50 лет своей жизни.

Среди награжденных — и представители Актюбинской области, достойно представившие свой регион. В Президентском центре города Астаны состоялся республиканский форум «Еңбек — ел мұраты» («Труд — основа страны»). В работе форума приняли участие Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и представители трудовых коллективов из всех регионов страны. Среди них — водитель, 44 года управлявший троллейбусом, и специалист, почти полвека проработавший машинистом. Также были отмечены токари, слесари, механизаторы, станочники, электромонтеры, сварщики, трактористы, водители и представители других рабочих профессий, своим трудом доказавшие ценность и значимость созидательной работы.

В ходе форума от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева трудящимся вручили ордена «Құрмет», «Еңбек даңқы» III степени и медали «Ерен еңбегі үшін». Среди удостоенных государственных наград — представители Актюбинской области.

Один из них — начальник отдела ТОО «Казахойл Актобе» Арыстанкали Байымбетов. Специалист с 39-летним трудовым стажем награжден орденом «Құрмет».

Слесарь-ремонтник управления нефтегазодобычи «Октябрьмұнай» АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» Шалғымбай Мырзалиев удостоен медали «Ерен еңбегі үшін».

«В общей сложности я работаю в нефтяной отрасли уже 42 года. Из них 27 лет — в этой компании. Я искренне благодарен руководству коллектива и организаторам за то, что мой труд был оценен и меня представили к государственной награде. Ранее, в 2017 году, я был признан передовиком производства. Также был награжден юбилейной серебряной медалью в честь 25-летия компании «СНПС-Ақтөбемұнайгаз». Благодарен за все эти награды. Самое главное — чтобы в нашей стране был мир, а народ жил в спокойствии», — говорит награжденный.

Шалғымбай Мырзалиев родился 15 июля 1967 года в Кызылординской области. В 1992 году окончил Кызылординский сельскохозяйственный техникум. Трудовой путь начал в 1993 году в АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» слесарем-ремонтником 3-го разряда.

Большое внимание специалист уделял повышению профессиональной квалификации. В 2008 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности», получив квалификацию инженера.

С 2010 года Шалғымбай Мырзалиев работает слесарем-ремонтником 5-го разряда в цехе ремонта и проката эксплуатационного оборудования управления нефтегазодобычи «Октябрьмұнай» АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз».

Коллеги характеризуют его как трудолюбивого и опытного специалиста, который передает свои знания молодым сотрудникам, помогает им профессионально развиваться и служит примером для последующего поколения.

В рамках форума также состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы», направленного на популяризацию профессионального мастерства и достижений людей труда. Победители были определены в номинациях «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник рабочей молодежи» и «Лучший молодой специалист производства».

В их числе — мастер подразделения пигментного оксида хрома АО «Актюбинский завод хромовых соединений» Асылбек Ақшолақов. Он стал победителем в номинации «Лучший наставник рабочей молодежи».

День труда — значимый праздник, призванный выразить уважение людям, которые своим ежедневным трудом создают общественное благо и вносят вклад в развитие страны. Судьба каждого из награжденных на форуме — пример для молодого поколения, а преданность своему делу — весомый вклад в развитие государства.