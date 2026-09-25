Работа XXVII сессии Актюбинского областного маслихата началась с минуты молчания. Депутаты и участники заседания почтили память военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области. В связи с трагедией, произошедшей во время учений, распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева 25 сентября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура.

После этого депутаты перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Одним из основных стал отчет акима области Асхата Шахарова о выполнении возложенных на него функций и задач.

В своем выступлении глава региона остановился на ключевых показателях социально-экономического развития области, реализации инвестиционных проектов, строительстве жилья и инфраструктурных объектов, развитии сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта и цифровой инфраструктуры.

Как сообщил Асхат Шахаров, по итогам восьми месяцев текущего года индекс физического объема экономического роста в области составил 101,6 %. Положительная динамика отмечена в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищном строительстве и торговле.

Отдельно аким области остановился на привлечении инвестиций, назвав это одним из основных направлений развития региональной экономики. По его словам, за восемь месяцев в область привлечено более 720 млрд тенге.

В этом году запланирована реализация 10 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 155 млрд тенге с созданием около 600 рабочих мест. Шесть проектов уже введены в эксплуатацию, еще четыре планируется завершить до конца года.

Среди реализованных проектов – две ветровые электростанции мощностью по 50 МВт, центр ремонта и обработки металла, торгово-развлекательный центр, расширение производства сухих строительных смесей и строительство газовой электростанции. До конца года ожидается завершение еще четырех проектов, в том числе двух ветровых электростанций мощностью по 100 МВт, склада лекарственных средств и предприятия по сварке рельсов на станции Актобе.

«Для нас важно, чтобы инвестиции не оставались только цифрами в статистике, а превращались в новые производства, рабочие места и дополнительный экономический потенциал региона. При этом особое внимание необходимо уделять созданию условий для дальнейшего роста экономики, развитию инфраструктуры и поддержке предпринимательских инициатив. Каждый реализованный проект должен давать конкретный эффект для региона – увеличивать объем производства, создавать новые рабочие места и способствовать росту доходов населения. Наша задача – обеспечить устойчивое развитие экономики и создать условия, при которых бизнес будет заинтересован в дальнейшем инвестировании в Актюбинскую область», - отметил Асхат Шахаров.

Параллельно ведется работа по развитию специальных и индустриальных зон. Подготовлена необходимая документация для подведения инфраструктуры к специальной экономической зоне «Актобе» и индустриальной зоне «Хромтау», прорабатывается вопрос финансирования.

На поддержку сельскохозяйственной отрасли в 2026 году предусмотрено 16,5 млрд тенге. В рамках программы «Кең дала-2» 67 хозяйствам предоставлены кредиты на общую сумму 8 млрд тенге. До конца года ожидается собрать более 550 тыс. тонн зерновых, что на 16 %, или на 87 тыс. тонн, выше прошлогоднего показателя.

На 2026–2028 годы в сельском хозяйстве планируется реализовать десять потенциальных проектов общей стоимостью свыше 58 млрд тенге. Уже профинансированы два проекта на 5,8 млрд тенге по расширению птицефермы «Ramazan Qus» и производству булгурной крупы компанией «Qazaq groats».

Большой объем работ продолжается в дорожной отрасли. В этом году на развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено более 35 млрд тенге. За счет этих средств планируется реализовать 95 проектов и отремонтировать 297,3 км дорог местного значения. Их долю в нормативном состоянии планируется довести до 85 %.

Продолжается строительство дорог республиканского значения, в том числе на участках «Актобе – Карабутак – Улгайсын», «Улгайсын – Саксаульск» и «Бейнеу – Бозой – Саксаульск». После завершения проектов пропускная способность дорог должна увеличиться с трех до 35 тыс. автомобилей в сутки.

Важным направлением остается жилищное строительство. В 2026 году планируется ввести более 1 млн квадратных метров жилья. За восемь месяцев уже введено 522 тыс. квадратных метров.

В социальной сфере особое внимание уделяется образованию и здравоохранению. С начала года в области введено в эксплуатацию 11 новых школ. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» завершено строительство 14 школ на 11 400 ученических мест.

В здравоохранении продолжается строительство дополнительных корпусов районных больниц Шалкарского, Мугалжарского и Хромтауского районов. На эти цели предусмотрено 5,3 млрд тенге. Завершен капитальный ремонт Уилской и Байганинской районных больниц, а также городской поликлиники №7 в Актобе.

Продолжается строительство нового драматического театра. Одновременно ведется подготовка документации по будущему центру «Алия», посвященному Герою Советского Союза Алии Молдагуловой.

В регионе также строятся 15 спортивных объектов, восемь из которых уже завершены. В Актобе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 1,6 млрд тенге и нового стадиона вместимостью до 35 тысяч зрителей.

Отдельное внимание уделяется доступности интернета. В текущем году интернетом планируется обеспечить 12 сельских населенных пунктов. Четыре села уже подключены. Уровень охвата сельского населения интернетом должен увеличиться с 97,3 до 98,8 %. Сетью 5G уже охвачены Актобе и семь населенных пунктов области.

В областном центре значительная часть проектов связана с развитием инженерной инфраструктуры и улучшением условий жизни. В микрорайоне Есет батыр завершено строительство четырех домов на 845 квартир, еще один дом на 288 квартир планируется завершить до конца года.

Продолжается строительство водопроводных сетей в четырех жилых массивах, еще по семи массивам разрабатывается документация. В результате количество жилых массивов, обеспеченных водоснабжением, должно достигнуть 50.

Для увеличения водных ресурсов города реализуются пять крупных проектов, в том числе «Сарыбулак» и «Моисеев». На проект «Сарыбулак» из Специального государственного фонда выделено 5 млрд тенге.

Кроме того, как отметил глава региона, продолжается строительство канализационных очистных сооружений. В сфере газификации работы ведутся в Сазды-3, разрабатывается проект по Жанауыл-3. После реализации этих проектов газом планируется обеспечить все 54 жилых массива города.

В рамках проекта «Ауыл Аманаты» в области одобрено 199 проектов на 2 млрд тенге, создано 243 рабочих места. По проекту «С дипломом – в село!» планируется предоставить 1,3 млрд тенге бюджетных кредитов для 133 специалистов.

«Вся проводимая работа направлена на последовательное выполнение поручений Главы государства и решение тех задач, которые стоят сегодня перед регионом. Для нас важно не только обеспечить выполнение намеченных показателей, но и довести начатые проекты до конкретного результата, которого ждут жители области. Уверен, что совместная работа государственных органов, депутатского корпуса и населения позволит последовательно двигаться вперед и создавать условия для дальнейшего развития региона», - подчеркнул аким области.

Теперь перед депутатами стоит задача не только рассмотреть представленные показатели, но и определить дальнейшие приоритеты развития области. В рамках XXVII сессии также были внесены необходимые изменения в бюджет на 2026–2028 годы и в план развития Актюбинской области на 2026–2030 годы.