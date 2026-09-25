В Актобе пройдет сельскохозяйственная ярмарка

26 сентября в коммунальном рынке «Табыс» города Актобе пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители Айтекебийского, Каргалинского и Мугалжарского районов. Для реализации мясной продукции выделено 11 торговых мест в первом ряду рынка.

Жителям и гостям города будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции от местных производителей. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести продукцию, произведенную в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Основная цель ярмарки — предоставить сельхозтоваропроизводителям возможность реализовать свою продукцию напрямую потребителям, а также обеспечить жителей города доступной продукцией местного производства.