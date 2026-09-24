Два чемпиона ХХ азиатских игр прибыли в Актобе

Сегодня в Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой торжественно встретили чемпионов XX Азиатских игр Еркингали Буркиталина и Кадырбека Шынбаева.

На XX Азиатских играх, проходивших в Аичи–Нагое (Япония), актюбинские спортсмены завоевали две золотые медали в смешанных единоборствах (MMA).

🥇 Еркингали Буркиталин в весовой категории до 77 кг (Traditional) в финале одержал победу над представителем Бахрейна Мухаммадом Набиевым со счетом 3:0 и стал чемпионом Азиатских игр.

🥇 Кадырбек Шынбаев в весовой категории до 71 кг (Modern) в финале победил представителя Таджикистана Бехруза Хуршедзоду со счетом 3:0 и завоевал золотую медаль.

В аэропорту чемпионов встретили представители спортивной общественности, тренеры, родные и близкие, а также болельщики, поздравив спортсменов с яркой победой.

Поздравляем наших земляков с выдающимся достижением.

Желаем новых побед и покорения новых спортивных вершин!