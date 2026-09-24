Назначен новый руководитель Управления по защите прав детей Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, Амангельди Курмангазиевич Конакбаев назначен руководителем Управления по защите прав детей Актюбинской области.

Амангельди Конакбаев родился в 1977 году в Шалкарском районе. Имеет два высших образования: окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности «Русский язык и литература», Казахский гуманитарно-юридический университет — по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1997 году учителем. В разные годы работал директором школ, руководителем отдела образования Шалкарского района. В 2018–2023 годах занимал должность заместителя акима Шалкарского района.

С ноября 2023 года возглавлял Управление по развитию языков Актюбинской области.