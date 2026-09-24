По согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, распоряжением акима Актюбинской области Нургельды Сулейменович Утемуратов назначен руководителем управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите Актюбинской области.

Нургельды Утемуратов родился в 1989 году в Айтекебийском районе. Имеет три высших образования по специальностям: финансы, юриспруденция, физическая культура и спорт.

Трудовую деятельность начал в 2010 году с военной службы. В разные годы занимал руководящие должности в сферах сельского хозяйства и предпринимательства.

В 2020–2025 годах работал советником акима города Актобе и руководителем городского отдела физической культуры и спорта. С апреля 2025 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.