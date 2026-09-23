Под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова состоялось совместное заседание комиссий по противодействию коррупции и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На заседании с докладами выступили руководители Палаты предпринимателей «Атамекен», департамента Агентства по делам государственной службы, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы совершенствования взаимодействия государственных органов и представителей бизнеса в сфере предпринимательства, оптимизации административных процедур и защиты прав предпринимателей.

Также обсуждались направления совершенствования рабочих процессов в сфере судебной экспертизы, обеспечения безопасности объектов и повышения эффективности цифровых систем.

Одним из важных направлений заседания стала подготовка к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов. Рассмотрены вопросы обеспечения газовыми датчиками жилых домов граждан социально уязвимых категорий, соблюдения технических требований безопасности котельных и усиления профилактических мероприятий.

Кроме того, были подведены итоги проведенной работы по обеспечению безопасности на воде. Особое внимание уделено подготовке к следующему купальному сезону. Рассмотрены предложения по развитию пляжной инфраструктуры, усилению контроля на опасных участках и расширению возможностей видеонаблюдения.

По итогам заседания глава региона поручил ответственным государственным органам продолжить работу по соответствующим направлениям и повысить эффективность профилактических мероприятий.