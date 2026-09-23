V летние сельские юношеские игры завершились в Актобе

В Актобе завершились V летние сельские юношеские игры , проходившие с 16 по 22 сентября.

На протяжении недели Актобе стал центром большого спортивного события, объединившего юных спортсменов со всей страны. В республиканских соревнованиях приняли участие около 2 000 спортсменов из 16 регионов, которые состязались в 10 видах спорта.

Соревнования прошли по асық ату, баскетболу 3×3, волейболу, греко-римской борьбе, дзюдо, вольной борьбе, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольному теннису и футзалу.

Игры стали для юных спортсменов возможностью проявить себя на республиканском уровне, получить соревновательный опыт и повысить мастерство. По итогам напряженных соревнований определились победители и призеры в каждом виде спорта.

По итогам общекомандного зачета:

I место - Туркестанская область

II место - Актюбинская область

III место - Алматинская область

Отметим, что на IV летних сельских юношеских играх, проходивших в Талдыкоргане, Актюбинская область заняла VI место в общекомандном зачете. В этом году команда региона значительно улучшила результат, поднявшись на II место.

Одним из важных моментов церемонии закрытия стала передача флага Игр следующему региону, который примет республиканские соревнования.

В свое время Актюбинская область приняла флаг V летних Игр от области Жетісу. Теперь, продолжая сложившуюся традицию, право проведения VI летних Игр сельских подростков передано Западно-Казахстанской области. Флаг Игр был торжественно вручен представителю региона.

Таким образом, V летние Игры сельских подростков в Актобе подошли к завершению, а эстафета республиканских соревнований перешла к Западно-Казахстанской области.

Поздравляем победителей и призеров! Желаем юным спортсменам дальнейших успехов, новых достижений и ярких побед!