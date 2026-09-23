В Актобе чествовали победителей конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз»

В преддверии празднования Дня труда, отмечаемого в последнее воскресенье сентября, в областном акимате прошла церемония награждения победителей регионального этапа конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз».

Среди отмеченных – представители трудовых династий, молодые специалисты, наставники работающей молодежи, а также социально ответственные предприятия региона.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился аким области Асхат Шахаров. Он отметил важность труда, профессионализма и преемственности поколений, а также значимость социальной ответственности бизнеса.

«Глава государства неоднократно подчеркивал, что человек труда должен пользоваться особым уважением в обществе, а трудолюбие и профессионализм должны стать важными ценностями нашего государства. Сегодня мы видим конкретное воплощение этих принципов в достижениях наших земляков – представителей трудовых династий, молодых специалистов, наставников и ответственного бизнеса. Наша общая задача – создавать условия для профессионального роста молодежи, передавать ей опыт старших поколений и повышать престиж рабочих профессий. Уверен, что трудовые достижения наших победителей будут служить примером для многих и способствовать дальнейшему развитию Актюбинской области», - отметил глава региона.

Конкурс «Еңбек жолы» направлен на повышение статуса человека труда, популяризацию рабочих профессий и поддержку трудовых династий и наставничества.

В номинации «Лучшая трудовая династия» первое место заняла семья Койбагаровых, представляющая филиал АО «ТНК «Казхром» – Актюбинский завод ферросплавов». Второе место присуждено династии Себеновых, также представляющей АЗФ. Третье место заняла династия Казтаевых из ТОО «Актюбинская медная компания».

В номинации «Лучший молодой специалист производства» победителем стал Бекслан Ергалиев – работник ТОО «Сагыз Петролеум Компани». Второе место занял Нурсет Умирбаев из ТОО «АМК», третье – Алтынбек Жардем из ТОО «АТК Qyzmet».

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» первое место присуждено Асылбеку Акшулакову, представляющему АО «Актюбинский завод хромовых соединений». Второе место занял Владимир Таран из АО «AltynEx Company», третье – Алексей Кобзарь из ТОО «АМК».

Продолжением мероприятия стало награждение победителей регионального этапа конкурса «Парыз», который направлен на развитие социального партнерства и укрепление социальной ответственности бизнеса.

В номинации «Лучшее социально ответственное предприятие» среди субъектов крупного предпринимательства первое место заняло ТОО «Стройдеталь», второе – ТОО «Казахойл Актобе». Среди субъектов малого и среднего предпринимательства победителем стало ТОО «Агрофирма «Тау». Второе место заняло частное медицинское учреждение «Шапағат», третье – крестьянское хозяйство «Эльвира».

Также были определены победители в номинациях «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор» и «За вклад в охрану окружающей среды». Награды получили представители крупного, малого и среднего бизнеса региона, внесшие вклад в развитие социальной ответственности, безопасных условий труда, социального партнерства и экологических инициатив.

Всего в рамках церемонии были отмечены 22 победителя регионального этапа двух конкурсов: 9 победителей конкурса «Еңбек жолы» и 13 победителей конкурса «Парыз».

Поздравляя лауреатов, аким области отметил, что достижения каждого из них являются примером ответственного отношения к труду, профессиональной компетентности, заботы о коллективе и стремления к развитию родного региона.