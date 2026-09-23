В Алгинском районе собрано более 22 тысяч тонн зерна

В Алгинском районе Актюбинской области продолжается уборочная кампания 2026 года. На сегодняшний день аграрии убрали более 13,8 тыс. гектаров зерновых культур и намолотили 22 397,6 тонны зерна.

В текущем году в районе сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 73 976,7 гектара. Из них 18 013 гектаров занимают зерновые культуры, 5 695 гектаров — масличные, 49 573 гектара — кормовые культуры. Также выращиваются картофель, овощные и бахчевые культуры.

На сегодняшний день убрано 13 862 гектара зерновых, средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара.

В ходе уборочной кампании по основным культурам достигнуты следующие показатели:

пшеница — убрано 4 695 гектаров, урожайность — 17,4 ц/га, валовой сбор — 8 153,5 тонны;

ячмень — убрано 7 217 гектаров, урожайность — 16,9 ц/га, валовой сбор — 12 216,1 тонны;

овёс — убрано 740 гектаров, урожайность — 16,6 ц/га, валовой сбор — 1 230 тонн;

озимые культуры — убрано 1 210 гектаров, урожайность — 10,3 ц/га, валовой сбор — 1 248 тонн.

Хозяйства района эффективно используют благоприятные погодные условия и принимают все необходимые меры для своевременного и качественного проведения уборочных работ. К кампании привлечена необходимая сельскохозяйственная техника, уборка проводится в установленные сроки.

Ряд хозяйств демонстрирует высокие показатели урожайности. Для своевременного завершения уборочной кампании принимаются все необходимые организационные меры.

В целом уборочная кампания в Алгинском районе продолжается в соответствии с планом. Слаженная работа и труд аграриев являются основой получения достойного урожая.