V летние сельские юношеские игры: определены победители и призеры по қазақ күресі

В Актобе завершились соревнования по қазақ күресі в рамках V летних сельских юношеских игр.

В течение трех дней юные спортсмены соревновались в 18 весовых категориях среди юношей и девушек. По итогам напряженных поединков определились победители и призеры в каждой весовой категории, а также тройка лучших команд в общекомандном зачете.

Общекомандный зачет:

I место - Туркестанская область

II место - Кызылординская область

III место - область Жетісу

Поздравляем победителей и призеров

Желаем всем юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!