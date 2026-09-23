V летние сельские юношеские игры: определены победители и призеры по қазақ күресі
В Актобе завершились соревнования по қазақ күресі в рамках V летних сельских юношеских игр.
В течение трех дней юные спортсмены соревновались в 18 весовых категориях среди юношей и девушек. По итогам напряженных поединков определились победители и призеры в каждой весовой категории, а также тройка лучших команд в общекомандном зачете.
Общекомандный зачет:
I место - Туркестанская область
II место - Кызылординская область
III место - область Жетісу
Поздравляем победителей и призеров
Желаем всем юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!