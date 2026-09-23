В Байганинском районе продолжаются восстановительные работы

В Байганинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера и восстановлению поврежденного имущества и объектов.

По итогам оценки, проведенной специально созданной комиссией, на сегодняшний день 220 жителям выплачена компенсация за причиненный материальный ущерб.

Кроме того, ведется строительство 73 жилых домов, требующих полного восстановления после чрезвычайной ситуации.

Все социальные объекты района, в том числе школы и детские сады, в августе были отремонтированы и с 1 сентября работают в штатном режиме.

В настоящее время капитальный ремонт проводится в зданиях физкультурно-оздоровительного комплекса и Молодежного ресурсного центра. Завершить работы планируется до конца октября.

Специальная комиссия продолжает рассмотрение обращений жителей, оценку причиненного ущерба и работу по выплате соответствующих компенсаций.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению объектов находятся на контроле руководства Актюбинской области.