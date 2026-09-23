V летние сельские юношеские игры: определены победители и призеры по тогызкумалаку

В Актобе завершились соревнования по тоғызқұмалақу в рамках V летних Игр сельских подростков.

В интеллектуальных состязаниях приняли участие около 80 спортсменов из 13 регионов страны. По итогам турнира определились победители и призеры в командном зачете и на отдельных досках.

Общекомандный зачет:

I место — Карагандинская область

II место — Кызылординская область

III место — Костанайская область

Результаты по доскам:

Среди юношей

1-я доска:

Мерей Сырлыбай (Актюбинская область)

Ернар Ертай (Кызылординская область)

Алиахмет Махмут (Туркестанская область)

2-я доска:

Ерканат Ниязбек (Костанайская область)

Аксункар Нурлан (Кызылординская область)

Мейранбек Ерген (Алматинская область)

3-я доска:

Нурлан Нурбек (Карагандинская область)

Нурмат Нуржанулы (Кызылординская область)

Ислам Аяпбергенов (Актюбинская область)

Среди девушек

4-я доска:

Азеля Абдиралы (Туркестанская область)

Инжу Нурбек (Алматинская область)

Анель Альмаганбет (Кызылординская область)

5-я доска:

Жансая Тулегенова (Карагандинская область)

Айару Жолдыбай (Костанайская область)

Айша Гарифолла (Западно-Казахстанская область)

6-я доска:

Дильназ Боранкул (Карагандинская область)

Дария Халбай (Алматинская область)

Аруна Жаркынбек (Костанайская область)

Поздравляем победителей и призеров! Желаем всем юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!