V летние сельские юношеские игры: определены победители и призеры по тогызкумалаку
В Актобе завершились соревнования по тоғызқұмалақу в рамках V летних Игр сельских подростков.
В интеллектуальных состязаниях приняли участие около 80 спортсменов из 13 регионов страны. По итогам турнира определились победители и призеры в командном зачете и на отдельных досках.
Общекомандный зачет:
I место — Карагандинская область
II место — Кызылординская область
III место — Костанайская область
Результаты по доскам:
Среди юношей
1-я доска:
Мерей Сырлыбай (Актюбинская область)
Ернар Ертай (Кызылординская область)
Алиахмет Махмут (Туркестанская область)
2-я доска:
Ерканат Ниязбек (Костанайская область)
Аксункар Нурлан (Кызылординская область)
Мейранбек Ерген (Алматинская область)
3-я доска:
Нурлан Нурбек (Карагандинская область)
Нурмат Нуржанулы (Кызылординская область)
Ислам Аяпбергенов (Актюбинская область)
Среди девушек
4-я доска:
Азеля Абдиралы (Туркестанская область)
Инжу Нурбек (Алматинская область)
Анель Альмаганбет (Кызылординская область)
5-я доска:
Жансая Тулегенова (Карагандинская область)
Айару Жолдыбай (Костанайская область)
Айша Гарифолла (Западно-Казахстанская область)
6-я доска:
Дильназ Боранкул (Карагандинская область)
Дария Халбай (Алматинская область)
Аруна Жаркынбек (Костанайская область)
Поздравляем победителей и призеров! Желаем всем юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!