В Актобе проходит республиканский финал военно-спортивной игры «Жас ұлан»

180 учащихся со всех регионов Казахстана собрались в Актобе, чтобы принять участие в республиканском финале военно-спортивной игры «Жас ұлан» и продемонстрировать свои знания, физическую подготовку, дисциплину и командный дух.

Торжественное открытие игры состоялось на базе общеобразовательной школы №85 города Актобе.

В составе команд — победители областных этапов, а также городских этапов, прошедших в городах Астана, Алматы и Шымкент. Каждый регион представляет команда из девяти участников.

В течение двух дней соревнований участники пройдут ряд этапов, в ходе которых продемонстрируют физическую подготовку, выносливость, организованность и практические навыки.

В программу игры входят строевой смотр и исполнение песни, физическая подготовка, защита историко-поисковых исследовательских проектов, огневая подготовка и военно-кроссовая дистанция. Участники выполняют строевые приемы, проходят торжественным маршем и исполняют строевую песню.

В рамках этапа по физической подготовке участники выполняют подтягивания на перекладине и подъем туловища из положения лежа на спине.

Историко-поисковые проекты посвящены темам «Уважение к ветеранам — долг перед поколениями» и «Родной край — летопись поколений».

Также участники проходят этап огневой подготовки, включающий разборку и сборку автомата АК-74, и принимают участие в военно-кроссовой дистанции.

В ходе игры особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и уважению к защитникам Отечества. Это направление отражено и в темах исследовательских проектов участников.

По итогам соревнований судейская коллегия определит победителей. Они будут награждены дипломами I, II и III степени и призами. Кроме того, лучшие участники будут отмечены в номинациях «Лучший командир отделения», «За лучшее исполнение песни», «Лучший внешний вид», «Лучший в личной строевой подготовке» и «Лучший стрелок».