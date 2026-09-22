В Актюбинской области работают 22 центра для активной жизни людей старшего поколения

В Актюбинской области работают 22 центра «Активного долголетия», создающие условия для укрепления здоровья и социальной активности людей старшего поколения. Сегодня проектом охвачено более 1100 жителей региона.

Работа в этом направлении в области началась в 2021 году. Услуги в центрах предоставляются гражданам пенсионного возраста на бесплатной основе. С начала года здесь проведено около 450 различных мероприятий.

Основная задача центров — не только организовать содержательный досуг, но и помочь людям старшего поколения сохранять здоровье, осваивать новые навыки и оставаться активными участниками общественной жизни.

Для участников проводятся занятия физической культурой и лечебной гимнастикой, массаж и оздоровительные процедуры, психологические тренинги и консультации. Работают кружки рукоделия, рисования, музыки и танцев, а также клубы по интересам и волонтёрские объединения.

Отдельное внимание уделяется цифровой грамотности. Специалисты обучают пожилых людей пользоваться порталом eGov, компьютером и смартфоном. Это помогает им самостоятельно получать необходимые государственные и электронные услуги.

Ещё одно направление работы — укрепление связи между поколениями. Представители старшего поколения встречаются со школьниками и студентами, делятся жизненным опытом, рассказывают о национальных традициях и обычаях, семейных ценностях и духовном наследии казахского народа.

Таким образом, центры «Активного долголетия» становятся пространством, где люди старшего поколения могут поддерживать физическую форму, общаться, получать новые знания и реализовывать свои интересы. В регионе работу по развитию этого направления планируют продолжить.