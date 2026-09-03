Состоялась встреча ветеранов

В Актобе состоялось заседание президиума областного совета ветеранов. В нем принял участие аким области Асхат Шахаров.

Ветераны обсудили ход реализации проекта «Преемственность поколений и национальные ценности», а также рассмотрели задачи, стоящие перед организацией.

«Ветераны активно участвуют в мероприятиях во всех сферах общественной жизни, в том числе в важных событиях, имеющих большое значение для страны, а также в воспитании подрастающего поколения. Для страны важны не только экономические показатели, но и следование нравственным и национальным ценностям, сохранение преемственности поколений. Особенно в эпоху глобализации мы сталкиваемся с такими явлениями, как стремление молодежи подражать всему иностранному, адаптироваться к другим культурам. Старшее поколение неустанно работает над предупреждением подобных тенденций, стремится наставлять молодежь и направлять ее в правильное русло», - отметил Асхат Шахаров.

Председатель областного совета ветеранов Серик Шангутов выступил с докладом о проделанной работе и задачах на предстоящий период. Он отметил, что в работе с молодежью достигнуты положительные результаты благодаря широкому использованию воспитательного потенциала советов Аталар и Әжелер, укреплению взаимодействия с государственными органами, организациями образования, культуры и молодежи, специалистами в сфере религии, медиаторами и общественными организациями. Также ведется работа по популяризации национальных ценностей, развитию искусства жырау и национальных видов спорта. Особое внимание в числе предстоящих задач будет уделено формированию у молодого поколения культуры чтения.

В целом в рамках проекта «Формула мудрости» планируется сделать акцент на использовании жизненного опыта ветеранов в воспитании молодежи. Проект предполагается реализовать по семи направлениям: уважение к старшим, чтение книг, модернизация исторического сознания, семейные ценности, национальная идентичность, воспитание честного поколения, а также профилактика вредных привычек и игромании.

«Воспитание молодежи – основа, объединяющая все направления», - сказал Серик Шангутов.

С целью воспитания у молодежи патриотизма, ответственности и уважения к честному труду важно не только регулярно организовывать встречи и воспитательные часы, делиться жизненным опытом, но и вместе с молодыми людьми участвовать в семейных практических делах и повседневной жизни, в рамках таких мероприятий, как акция «Таза Қазақстан», принимать участие в субботниках, высадке деревьев, совместно выполнять другие общественно полезные задачи.

В дальнейшем было предложено системно реализовывать проекты «100 книг, рекомендованных ветераном», «Ветераны – живые свидетели истории», «Один ветеран – одна школа», «Ветеран – наставник молодежи».

Кроме того, ветеранская организация выступила с рядом предложений, направленных на улучшение и облегчение жизни пожилых людей. В частности, участники поддержали предложение о введении в поликлиниках специальной должности медицинской сестры, которая будет встречать пожилых людей, помогать им ориентироваться и давать необходимые рекомендации. Были поддержаны и другие инициативы подобного характера.

В ходе заседания ветераны также высказали свои мнения в связи с инициативами, озвученными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В своих выступлениях Турикпенбай Айжарыков, Каиркожа Елеусизов, Запен Жумабай и другие ветераны отметили важность широкого продвижения принципов «Закон и порядок», а также рассказали о пользе и вреде социальных сетей.

«В социальных сетях много пустых лозунгов и громких слов. Молодежи порой бывает сложно отличить настоящий патриотизм от пустой шумихи. В этой ситуации старшее поколение должно уметь находить общий язык с молодыми людьми и помогать им делать правильный выбор ради будущего нашей страны и собственного будущего», - сказала Запен Жумабай.

В завершение встречи группе ветеранов, которые являются инициаторами общественно полезных дел и хороших начинаний, были вручены благодарственные письма акима области.