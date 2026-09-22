Смешанные единоборства: Еркингали Буркиталин завоевал золото на Азиатских играх!

Представитель сборной Казахстана, актюбинский спортсмен Еркингали Буркиталин одержал победу на проходящих в Айти и Нагое (Япония) Азиатских играх по традиционному смешанному единоборству.

Казахстанский боец выступал в весовой категории до 77 килограммов.

В финальном поединке за золотую медаль Еркингали Буркиталин встретился с представителем Бахрейна Мухаммадом Набиевым и одержал победу со счётом 3:0.

Таким образом, Еркингали Буркиталин принёс в копилку сборной Казахстана пятую золотую медаль.