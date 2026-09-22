Запущена автогазозаправочная компрессорная станция В Айтекебийском районе реализован важный инвестиционный проект, направленный на развитие придорожной сервисной инфраструктуры.

Вдоль международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» введена в эксплуатацию первая в районе автомобильная газозаправочная компрессорная станция.

Инициатор проекта — ТОО «Алаш Метан». Инвестиционный проект реализован за счёт собственных средств инвестора. Проектная мощность предприятия позволяет производить 21 млн м³ метанового газа в год.

Проект был рассмотрен на Региональном координационном совете в рамках мер государственной поддержки. На основании положительного заключения для реализации инвестиционного проекта был выделен земельный участок площадью 1 гектар.

По республиканской автомобильной дороге «Самара — Шымкент», проходящей через территорию села Карабутак, ежедневно проезжает около 16 тысяч автомобилей. В настоящее время на данной территории функционируют 7 автозаправочных станций, 5 газозаправочных пунктов, 5 кемпингов и гостиница.

Кроме того, в целях дальнейшего развития придорожной сервисной инфраструктуры ведутся строительные работы по возведению 3 кемпингов.

Местный исполнительный орган готов оказывать поддержку реализации новых инвестиционных проектов, направленных на расширение придорожного обслуживания и сервисной инфраструктуры на данной территории.