Ко Дню труда состоится ярмарка вакансий

25 сентября с 10:00 до 12:00 часов на 3-м этаже торгово-развлекательного центра «Keruen City» в честь Дня труда состоится ярмарка вакансий.

Организатор мероприятия – Областной центр трудовой мобильности.

Основная цель ярмарки – предоставить гражданам, ищущим работу, и безработным возможность получить полную информацию о мерах государственной поддержки в сфере занятости в одном месте, а также напрямую пообщаться с работодателями региона и пройти собеседование по имеющимся вакансиям.

В ярмарке примут участие более 20 предприятий и организаций, которые представят более 180 вакантных рабочих мест.

Среди участников мероприятия – реабилитационный центр «Ақбөбек», ТОО «Школа-интернат Сымбат», ИП «Даришева А.У.», учебный центр «Тілашар», Департамент уголовно-исполнительной системы, клининговая компания «Happy Home», Актюбинский юридический институт МВД РК имени М. Букенбаева, ТОО «Ramazan Qus» и другие предприятия и организации.

В рамках ярмарки будут представлены вакансии по различным направлениям, в том числе медицинская сестра, учитель художественного труда (для мальчиков), врач-терапевт, дерматолог, администратор частной клиники, косметолог, бухгалтер группы финансового обеспечения, водитель, а также другие рабочие профессии.

Кроме того, в ходе мероприятия гражданам будут предоставлены индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и мерам государственной поддержки. Соискатели смогут получить необходимую информацию от специалистов и работодателей непосредственно на месте.

Отметим, что информацию о вакантных рабочих местах и мерах государственной поддержки граждане могут получить в Карьерных центрах по месту жительства, а также через портал Электронной биржи труда.

В настоящее время на Электронной бирже труда по Актюбинской области доступно более 3 000 вакансий в сфере образования, медицины и фармацевтики, транспорта и логистики, производства и других отраслях.