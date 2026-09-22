Молодой предприниматель запустил производство натурального мороженого при поддержке гранта

В Актюбинской области молодой предприниматель Ерамир Сафин реализует проект по производству мороженого из натуральных ингредиентов благодаря гранту «Тәуелсіздік ұрпақтары». Государственная поддержка позволила молодому предпринимателю превратить бизнес-идею в действующее производство и начать собственное дело.

Ерамир Сафин является обладателем гранта акима Актюбинской области «Тәуелсіздік ұрпақтары». Он запустил производство мороженого, внося свой вклад в расширение ассортимента отечественной продукции.

Главный приоритет предпринимателя - качество и натуральность продукта. В производстве используются натуральные ингредиенты, при этом особое внимание уделяется качеству готовой продукции.

Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» является одним из инструментов государственной поддержки, направленных на реализацию инициатив молодых граждан. Благодаря такой поддержке молодёжь получает возможность запускать собственные бизнес-проекты и развивать предпринимательские навыки.

Проект Ерамира Сафина — один из примеров того, как государственная поддержка приводит к конкретному результату. Идея, представленная в рамках грантовой программы, сегодня реализуется в виде действующего производства.

В регионе продолжается работа по поддержке предпринимательских инициатив молодёжи и созданию условий для реализации новых проектов. Такие инициативы способствуют развитию местного производства, появлению новых видов продукции и повышению предпринимательской активности среди молодых людей.