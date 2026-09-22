Растет спрос на газоблоки и объемы поставок в другие регионы

На автоклавные стеновые блоки из ячеистого бетона, производимые в Актобе, растет спрос со стороны других регионов Казахстана. ТОО «Фотон», работающее с 2017 года, сегодня поставляет свою продукцию на строительные объекты Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

По словам специалистов предприятия, одним из основных преимуществ автоклавного ячеистого бетона является низкая теплопроводность. Это свойство позволяет повысить эффективность теплоизоляции зданий и оптимизировать толщину стен.

Стеновые блоки, выпускаемые ТОО «Фотон», используются не только в жилищном строительстве, но и при возведении коммерческих и промышленных объектов.

В настоящее время предприятие на постоянной основе поставляет продукцию в Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. В текущем году отмечается рост объема поставок в Костанайскую область. Это свидетельствует о наличии спроса на отечественные строительные материалы на внутреннем рынке.

Развитие производства строительных материалов в регионе позволяет не только наращивать производственный потенциал местных предприятий, но и увеличивать долю отечественной продукции и местного содержания в инвестиционных проектах.

Заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов посетил предприятие и ознакомился с производственным процессом, показателями качества строительных материалов и особенностями их применения.

Он отметил, что стабильная работа производственных предприятий и расширение рынков сбыта продукции являются одними из важных направлений развития региональной экономики.