В Шалкаре ведется строительство социальных объектов

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с ходом строительства социальных объектов в городе Шалкар — Школы искусств на 150 мест и двухэтажной пристройки к стационару Шалкарской районной больницы.

Новая Школа искусств в Шалкаре возводится при поддержке компании «Қазақстан темір жолы». Общая стоимость проекта составляет 1,71 млрд теңге. Здание площадью 2109 квадратных метров рассчитано на 150 детей.

Строительные работы ведет ТОО «ATM Holding». Строительство началось в марте текущего года. Завершить объект планируется в ноябре. В настоящее время строители ведут отделочные и электромонтажные работы.

Новая Школа искусств создаст условия для развития творческих способностей детей и получения дополнительного образования по музыкальному и другим направлениям искусства.

Строительство двухэтажной пристройки к стационару Шалкарской районной больницы финансируется за счет средств, поступивших от возвращенных государству активов.

Строительные работы начались в мае. Подрядчиком выступает ТОО «МСФ «Мұнайқұрылыс». На сегодняшний день завершены работы по устройству кровли, следующим этапом станет внутренняя отделка помещений. Завершить строительство планируется в январе 2027 года.

Новая пристройка позволит расширить инфраструктуру больницы и улучшить условия оказания медицинской помощи жителям района.

Асхат Шахаров обратил внимание на темпы и качество работ на строительных объектах. Глава региона поручил подрядчикам вести строительство в соответствии с утвержденным графиком, обеспечить качество работ и своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

«Для жителей Шалкара эти объекты имеют большое значение. Новая Школа искусств создаст дополнительные возможности для занятий творчеством и получения дополнительного образования детьми. Расширение стационара районной больницы направлено на улучшение условий оказания медицинской помощи населению.

В ходе строительства необходимо строго соблюдать требования к качеству и установленные сроки. Особое внимание следует уделить эффективному и целевому использованию бюджетных средств. К моменту ввода в эксплуатацию объекты должны быть полностью готовы и соответствовать всем необходимым требованиям», — сказал аким области.