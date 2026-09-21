Кайрат Серикбаевич Акшолак назначен акимом Шалкарского района

Он родился в 1969 году в Западно-Казахстанской области. По национальности – казах, имеет образование высшее. В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2002 году – Институт права Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1990 году оператором Шалкарского эксплуатационного участка.

В разные годы работал старшим специалистом налоговой инспекции по Шалкарскому району и инспектором налоговой полиции, оперуполномоченным линейного отдела полиции на станциях Кандыагаш и Шалкар, инспектором по делам несовершеннолетних, следователем.

В 2003–2018 годах занимал должности заместителя начальника и начальника отдела полиции Шалкарского района по воспитательной и кадровой работе, а также начальника отдела полиции Иргизского района.

В 2018–2020 годах был руководителем аппарата акима Шалкарского района. С сентября 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Шалкарского района.