Назначен новый аким Шалкарского района
На заседании актива Шалкарского района аким Актюбинской области Асхат Шахаров представил нового акима района.
Распоряжением главы региона Кайрат Серикбаевич Акшолак назначен акимом Шалкарского района.
Кандидатура нового акима была согласована с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами Шалкарского районного маслихата.
Открывая заседание, аким области отметил, что район обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития.
По итогам восьми месяцев положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и инвестиционной сфере. Вместе с тем ряд показателей требует усиления работы, в том числе в обрабатывающей промышленности, развитии малого и среднего бизнеса и создании новых рабочих мест. Перед новым руководителем района поставлены задачи по развитию промышленности и переработки сельхозпродукции, привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства.
Особое внимание поручено уделить эффективному использованию земель, развитию племенного животноводства, улучшению условий работы ветеринарных специалистов и созданию новых рабочих мест.
В рамках республиканской программы «Таза Қазақстан», реализуемой по поручению Главы государства, в повестке дня также должны находиться вопросы благоустройства и озеленения территории района. Глава региона поручил усилить работу по сортировке и переработке отходов, озеленению населенных пунктов, ремонту шлюза на озере Шалкар, а также обеспечить своевременное завершение дорожных проектов. В числе задач – и улучшение качества мобильной связи в сельских населенных пунктах.
Необходимо усилить профилактическую работу с молодежью, принять комплекс мер по предупреждению правонарушений и обеспечить формирование безопасной, комфортной и благоприятной среды для подрастающего поколения.
«Особое внимание следует уделить обеспечению на районном уровне качественной реализации инициатив, обозначенных на заседаниях Национального курултая, и поручений Главы государства. Главная задача – повышение благосостояния жителей, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, улучшение социальных условий и устойчивое социально-экономическое развитие района. Каждый житель должен чувствовать реальные изменения к лучшему в своей повседневной жизни. Поэтому от нового руководства требуется оперативная и эффективная реализация всех намеченных планов и поручений», - отметил Асхат Шахаров.
Новому акиму поручено взять обозначенные направления на строгий контроль и обеспечить их выполнение.
В ходе заседания также выступил прежний аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов. Он поблагодарил жителей района за совместную плодотворную работу, поддержку в реализации социально-экономических проектов и пожелал новому руководству успехов в дальнейшей деятельности на благо региона.
Новый аким Кайрат Акшолак поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач и дальнейшего развития района.
Свои пожелания новому руководителю высказали председатель районного совета ветеранов Елубай Толепберген и ветеран района Зинелгабдин Жолекенов.