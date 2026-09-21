Шалкарский районный маслихат поддержал кандидатуру нового акима района

Сегодня, 21 сентября, состоялась внеочередная шестидесятая сессия Шалкарского районного маслихата, в которой приняли участие депутаты, а также аким Актюбинской области Асхат Шахаров и председатель районного маслихата Жарылгасын Шамбалаев.

В ходе заседания глава региона предложил кандидатуру Кайрата Серикбаевича Акшолака на должность акима Шалкарского района и ознакомил присутствующих с его биографией.

Депутаты маслихата единогласно поддержали предложение акима области.

Аким области Асхат Шахаров и депутаты пожелали новому руководителю района успехов в предстоящей работе.

Информация опубликована на сайте Шалкарского районного маслихата.