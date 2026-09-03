В Эмбе модернизировали железнодорожный вокзал Жем, построенный в 1905 году

В городе Эмба состоялась торжественная церемония открытия железнодорожного вокзала Жем после реконструкции, проведённой в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

На церемонии открытия заместитель акима области Асылбек Есенбаев отметил важность работ по модернизации железнодорожных вокзалов, реализуемых по поручению Президента.

«Железнодорожный вокзал Жем – важный транспортный объект региона и одно из ключевых звеньев пассажирской инфраструктуры. По поручению Главы государства в Казахстане реализуется масштабная программа по реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов. Это позволит создать современные, комфортные и безопасные условия для миллионов пассажиров», – отметил Асылбек Есенбаев.

Железнодорожный вокзал Жем был построен в 1905 году. В ходе реконструкции полностью обновлено одноэтажное здание вокзала, а его общая площадь увеличена с 387,5 до 421,2 квадратных метра.

В рамках строительно-монтажных работ обновлены кровля, фасад и внутренние помещения здания. Также модернизированы инженерные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, а также другие элементы инфраструктуры.

Кроме того, реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория, установлены новая мебель и необходимое оборудование для создания комфортных условий для пассажиров.

Открытие обновлённого вокзала с особым вниманием встретили и жители города Эмба.

«Наш вокзал прошёл капитальный ремонт и вновь открылся в обновлённом виде. С момента строительства в 1905 году здесь не проводилось столь масштабной модернизации. Это важное и доброе дело, которое в первую очередь направлено на создание комфортных условий для населения. Поздравляю всех жителей с этим знаменательным событием! Желаю, чтобы наш вокзал всегда гостеприимно встречал людей и с добрыми пожеланиями провожал пассажиров в путь», – сказал житель города Эмба Нагашыбай Аленов.