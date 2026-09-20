В селе Бозой Шалкарского района Актюбинской области в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» открыт пожарный пост.

Новый пост позволит обеспечивать безопасность около 2400 жителей села, а также оперативно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации.

Пожарный пост полностью оснащен современной техникой и необходимым оборудованием. Здесь имеются предоставленная Министерством по чрезвычайным ситуациям пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и специальная одежда. Созданы все условия для круглосуточного дежурства личного состава.

Добровольцы прошли специальную подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в сельских населенных пунктах, обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысить безопасность жителей.