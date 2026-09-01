Поздравление акима Актюбинской области Асхата Шахарова с Днём знаний

Сегодня, 1 сентября, в первый день осени начинается и новый учебный год. Поздравляю всех школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем знаний!

Более 40 лет назад и я впервые переступил порог школы, услышал звон первого звонка и сделал свой первый шаг во взрослую жизнь. Сколько бы лет ни прошло, те школьные дни, наставления учителей и теплые воспоминания детства навсегда остаются в сердце.

С тех пор многое изменилось. Школы обновились, в систему образования вошли новые технологии. Но есть то, что остается неизменным, - это роль учителя в жизни ребенка и значение образования в судьбе человека.

Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говоря, что «Сейчас - эпоха знаний. Народ, обладающий передовыми знаниями, занимает ведущие позиции в развитии», неизменно уделяет особое внимание развитию сферы образования и науки.

В основе нашего становления как нации с передовым мышлением лежат глубокие знания.

Новый учебный год - это начало новых целей и новых возможностей. Поэтому с этого момента каждому ученику необходимо, как отметил Глава государства, прививать важные жизненные ценности и навыки: начиная с культуры простого приветствия, любви к чтению, стремления к знаниям и постоянному поиску нового. Необходимо учить ценить труд, уважать старших и бережно относиться к родной земле. Это наша общая задача.

Желаю успехов первоклассникам, которые в этом году впервые переступили порог школы. А выпускникам желаю уверенно определить свое будущее и твердо шагнуть во взрослую жизнь.

С Днем знаний!