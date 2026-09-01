В День знаний в Шубаркудуке открылась новая школа имени Ж. Кереева

В День знаний в селе Шубаркудук Темирского района начала свою работу новая школа имени Ж. Кереева.

Современная школа рассчитана на 600 учеников. Здесь созданы все необходимые условия для получения качественного образования.

В школе оборудованы 22 учебных кабинета, два спортивных и актовый залы. Также предусмотрены кабинеты информатики и IT, предметные кабинеты, лаборатории и специализированные пространства для проведения исследовательских и практических занятий.

В соответствии с требованиями проекта «Келешек мектептері» созданы условия для развития цифровой грамотности учащихся, STEM-направлений и робототехники.

В новой школе также предусмотрены классы предшкольной подготовки, библиотека, медицинский кабинет, игровые зоны и зоны отдыха. Для организации питания учащихся оборудована столовая на 180 мест.