В Актобе студентам, прошедшим дуальное обучение, вручили трудовые книжки

На обновлённом железнодорожном вокзале Актобе состоялась церемония вручения трудовых книжек студентам, прошедшим учебно-производственную практику в рамках программы дуального обучения.

В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, представители колледжей и молодёжь.

В этом году пять студентов Актюбинского колледжа транспорта и коммуникаций и Актюбинского гуманитарно-технического колледжа ALT прошли практику в компании «Қазақстан темір жолы» и получили трудовые книжки. Таким образом, молодые специалисты начали свой профессиональный путь в железнодорожной отрасли.

«Сегодня дуальное обучение внедрено в 28 колледжах Актюбинской области. Это позволяет молодёжи совмещать теоретические знания с производственной практикой и уже во время обучения приобретать навыки, востребованные на рынке труда. Мы продолжим укреплять взаимодействие между предприятиями и колледжами и создавать условия для профессионального становления молодёжи», – отметил Асхат Шахаров.

В регионе к системе дуального обучения привлечены 1104 предприятия, охвачено 8694 студента. Подготовка ведётся по 60 специальностям и 87 квалификациям. Студенты проходят практику в сферах транспорта, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики и других отраслях.

Основными партнёрами колледжей являются такие предприятия, как ТНК «Казхром», филиал АО «Донской горно-обогатительный комбинат», АО «Казпочта», ТОО «АМК Жарык», ТОО «Анвар» и ТОО «Данай-Актобе».

Ежегодно около 10 тысяч студентов проходят дуальное обучение и производственную практику в компаниях группы «Самрук-Қазына». Такая система позволяет молодёжи получить практические навыки уже во время обучения и в дальнейшем трудоустроиться.

В рамках мероприятия Нурлан Жакупов также ознакомился с ходом модернизации железнодорожного вокзала Актобе. В здании обновляются инженерные системы и помещения, создаются более комфортные условия для пассажиров.

«Важно не только завершить работы в установленные сроки, но и обеспечить их высокое качество и безопасность. Задача – создать для пассажиров современные и комфортные условия», – сказал Нурлан Жакупов.