В Актюбинской области в новом учебном году введены в эксплуатацию 7 новых школ

В новом 2026–2027 учебном году в 449 школах Актюбинской области будут обучаться более 194 тысяч учащихся. В этом году ряды школьников пополнили 20 166 первоклассников.

В преддверии нового учебного года в регионе открыли свои двери 7 новых школ. В городе Актобе введены в эксплуатацию 3 объекта, в Темирском районе – 2, ещё по одной школе – в Мугалжарском и Мартукском районах. Четыре из них построены в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Напомним, в целом в 2023–2026 годах в рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по поручению Главы государства, в Актюбинской области введены в эксплуатацию 14 современных школ.

В новых школах созданы все необходимые условия для качественного образования. Здесь предусмотрены современные предметные кабинеты, библиотека, учебные и спортивные залы, столовая, медицинский пункт, актовый зал, творческие и коворкинг-зоны. Образовательные учреждения оснащены цифровыми технологиями обучения, высокоскоростным интернетом, системами видеонаблюдения и безопасности.

Кроме того, в этом году 9 образовательных учреждений прошли капитальный ремонт и переданы учащимся.